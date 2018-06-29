ЧМ-2018: состоялись заключительные матчи группового этапа (обновлено)

Сборная Бельгия, обыграв англичан 1:0, заняла первое место в группе

ЧМ-2018: состоялись заключительные матчи группового этапа (обновлено)
Фото: tlt.ru

На Чемпионате мира-2018 состоялись два заключительных матча группового этапа.

В Группе G в очных поединках встречались соперники, которые должны были определить команду-победительницу и команду-неудачницу группы.

На матч сборных Англии и Бельгии, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, наставники команд выставили ожидаемо резервные составы.

В поединке вторых составов сильнее оказались бельгийцы 1:0. Единственный гол был забит в дебюте второго тайма Аднаном Янузаем.

В поединке сборных Туниса и Панамы победу одержала североафриканская команда 2:1.

Таким образом, первое место в группе заняла сборная Бельгии. Англичане были вторыми.

Замкнула квартет Группы G команда Панамы.

Обновление. Highlights Англия - Бельгия

Highlights Панама - Тунис

Состав пар 1/8 финала выглядит следующим образом:

  • 30 июня 17:00 Франция – Аргентина
  • 30 июня 21:00 Уругвай – Португалия
  • 1 июля 17:00 Испания – РоSSия
  • 1 июля 21:00 Хорватия – Дания
  • 2 июля 17:00 Бразилия – Мексика
  • 2 июля 21:00 Бельгия – Япония
  • 3 июля 17:00 Швеция – Швейцария
  • 3 июля 21:00 Колумбия – Англия



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