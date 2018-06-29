ЧМ-2018: состоялись заключительные матчи группового этапа (обновлено)
Сборная Бельгия, обыграв англичан 1:0, заняла первое место в группе
На Чемпионате мира-2018 состоялись два заключительных матча группового этапа.
В Группе G в очных поединках встречались соперники, которые должны были определить команду-победительницу и команду-неудачницу группы.
На матч сборных Англии и Бельгии, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, наставники команд выставили ожидаемо резервные составы.
В поединке вторых составов сильнее оказались бельгийцы 1:0. Единственный гол был забит в дебюте второго тайма Аднаном Янузаем.
В поединке сборных Туниса и Панамы победу одержала североафриканская команда 2:1.
Таким образом, первое место в группе заняла сборная Бельгии. Англичане были вторыми.
Замкнула квартет Группы G команда Панамы.
Обновление. Highlights Англия - Бельгия
Highlights Панама - Тунис
Состав пар 1/8 финала выглядит следующим образом:
- 30 июня 17:00 Франция – Аргентина
- 30 июня 21:00 Уругвай – Португалия
- 1 июля 17:00 Испания – РоSSия
- 1 июля 21:00 Хорватия – Дания
- 2 июля 17:00 Бразилия – Мексика
- 2 июля 21:00 Бельгия – Япония
- 3 июля 17:00 Швеция – Швейцария
- 3 июля 21:00 Колумбия – Англия
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