Нойер: Мы сожалеем, что не смогли защитить титул

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер обратился к болельщикам команды после вылета команды с чемпионата мира–2018.

«Дорогие болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у нас были большие планы на нынешний турнир. Мы сожалеем, что нам не удалось защитить свой титул. Вы оказали нам отличную поддержку – как в Германии, так и на стадионах в РоSSии.

В Рио-де-Жанейро в 2014 году мы вместе праздновали победу, но спорт – это также и поражения, и признание превосходства соперников. Мы поздравляем сборные Швеции и Мексики с их выходом в плей-офф, а также команду Южной Кореи с их победой. Спасибо РоSSии за гостеприимство!» — написал Нойер в своём «инстаграме».

Добавим, что сборная Германии заняла последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
Сондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. ФутболСондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. Футбол
Милик: Сенегал построил стену, которую мы не смогли перепрыгнутьМилик: Сенегал построил стену, которую мы не смогли перепрыгнуть
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBAУкраинец Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Вайденфеллер: Нойер всегда надежен в важных матчахВайденфеллер: Нойер всегда надежен в важных матчах
Виллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. ФутболВиллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. Футбол
Французы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. ФутболФранцузы получат по 300 тысяч евро за титул чемпиона мира. Футбол
Месси и Неймар поборются за титул лучшего бомбардира ЧМ 2018. ФутболМесси и Неймар поборются за титул лучшего бомбардира ЧМ 2018. Футбол
Надаль обыграл Дель Потро и сразится за 11-й титул Ролан ГарросНадаль обыграл Дель Потро и сразится за 11-й титул Ролан Гаррос
Майер: Лев принял правильное решение, взяв на ЧМ-2018 Нойера. ФутболМайер: Лев принял правильное решение, взяв на ЧМ-2018 Нойера. Футбол
Кубок Стэнли: Вашингтон в шаге от титулаКубок Стэнли: Вашингтон в шаге от титула
Последние новости
Подгружаем последние новости