Артем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футбол

Полузащитник "Днепра-1" Артем Щедрый поделился впечатлениями от прошедшего контрольного матча с ФК "Кремень" (3:1) на сборах команды.

"Доволен, что удалось отличиться, надеюсь, что и в официальных играх удастся забить быстро и не один раз. Сегодня все получилось, как мы и отрабатывали на тренировках, не зря мы такие моменты наигрываем! Быстрый перехват, нашли своего игрока в центре поля, я вбежал в свободную зону, получил мяч, вышел один на один, и был обязан забивать - забил. Все получилось.

Сборы? Все хорошо, мы упорно работаем, получаем нагрузку, проводим тесты ... Да, действительно играем под нагрузкой, но это все рабочие моменты, как всегда, на сборах. Нравится, что несмотря на усталость, команда пытается играть в свой футбол, не бить куда бы ударить, а контролировать мяч, доминировать, играть первым номером - многое уже получается, но есть и ошибки, которые надо исправлять. Поэтому, будем исправлять", - цитирует хавбека сайт "Днепра-1".


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