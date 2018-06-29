Тренер Сенегала: Горжусь своей командой и проделанной работой

Главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе - о завершении выступлений команды на ЧМ-2018 после минимального поражения от Колумбии (0:1). Напомним, что африканская сборная набрала одинаковое количество очков с занявшей второе место Японией, но не прошла в 1/8 финала из-за большего количество желтых карточек.

«Я очень горжусь своей командой и проделанной работой. Но мы не прошли в плей-офф, потому что не заслужили этого. Такова жизнь. Баллы фэйр-плей — это одно из правил, оно установлено регламентом турнира, и нам надо это уважать. Мы бы предпочли вылететь из турнира иначе, но получилось так и все знали о регламенте.

Мне кажется, мы могли забить в первом тайме и в целом хорошо контролировали ход матча. Мне просто жалко команду, это поколение и игроков, которые бились каждый день за нашу страну. Я продолжу поддерживать их и быть с ними. Думаю, в будущем мы можем ждать от них много хорошего», — приводит слова Сиссе сайт ФИФА.

Добавим, что впервые с 1986 года, когда на чемпионате мира появилась стадия 1/8 финала, на этом этапе не выступит ни одна сборная из Африки.