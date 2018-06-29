Десна уступила Олимпику в контрольном матче
Вчера донецкие «олимпийцы» тестировали на прочность новичка элитного дивизиона черниговскую «Десну». Северяне здорово усилились этим летом и были полны решимости показать себя во всей красе в глазах своих преданных болельщиков.
Первый тайм получился достаточно равным, обе команды старались атаковать, но на каждую атаку была своя контратака. До серьезных моментов дело не доходило, «олимпийцы» грамотно действовали в обороне, а черниговчане гасили атаки своих оппонентов в зародыше.
Во втором тайме игра стала несколько живее, чаще получалось атаковать острее и выполнять передачи, которые несли угрозу воротам. «Олимпик» здорово контролировал мяч, подолгу владел преимуществом и забил столь важный мяч. Не обошлось без стандарта – Карноза выполнил подачу в штрафную, где расторопнее всех оказался защитник дончан.
Как ни старались северяне отквитать этот гол, ничего у них не получалось. В концовке встречи они попросту свалились на навал, но и с этим «олимпийцы» справились. В итоге, «Олимпик» одержал вторую победу в это межсезонье и прибавил уверенности в собственных силах.
Товарищеский матч. 28 июня 2018. 16:00. г. Чернигов. Стадион им. Юрия Гагарина. 1000 зрителей. +25 градусов.
ФК «Десна» (Чернигов) – ФК «Олимпик» (Донецк) –– 0:1 (0:0)
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