ЧМ-2018: состоялись заключительные матчи группового этапа

Сборная Бельгия, обыграв англичан 1:0, заняла первое место в группе

На Чемпионате мира-2018 состоялись два заключительных матча группового этапа.

В Группе G в очных поединках встречались соперники, которые должны были определить команду-победительницу и команду-неудачницу группы.

На матч сборных Англии и Бельгии, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, наставники команд выставили ожидаемо резервные составы.

В поединке вторых составов сильнее оказались бельгийцы 1:0. Единственный гол был забит в дебюте второго тайма Аднаном Янузаем.

В поединке сборных Туниса и Панамы победу одержала североафриканская команда 2:1.

Таким образом, первое место в группе заняла сборная Бельгии. Англичане были вторыми.

Замкнула квартет Группы G команда Панамы.

Состав пар 1/8 финала выглядит следующим образом: