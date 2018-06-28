НХЛ: Смит-Пелли продлил контракт с Кэпиталз

Нападающий Деванте Смит-Пелли подписал годичный контракт на 1 миллион долларов с "Вашингтон Кэпиталз", сообщает официальный сайт НХЛ . 26-летний форвард мог стать неограниченно свободным агентом в воскресенье.

Смит-Пелли должен был получить статус ограниченно свободного агента с правом обращения в арбитраж, если бы "Кэпиталз" сделали ему квалификационное предложение до 17 часов в понедельник. Но стороны продолжали переговоры и пришли к соглашению.

Смит-Пелли играл в основном в четвертом звене и в меньшинстве, набрав 16 (7+9) очков в 75 матчах минувшего регулярного чемпионата. Однако он стал ключевым игроком команды в розыгрыше Кубка Стэнли, забросив семь шайб и отдав одну голевую передачу за 24 поединка плей-офф. "Вашингтон" завоевал Кубок впервые за 43 года существования клуба.

В финальной серии Смит-Пелли отметился тремя голами, разделив первое место среди ее лучших снайперов с одноклубником Александром Овечкиным и форвардами "Вегас Голден Найтс" Томашем Носеком и Райлли Смитом. "Кэпиталз" выиграли серию за пять встреч. Смит-Пелли забрасывал по шайбе в трех последних матчах финала, в том числе на 10-й минуте третьего периода пятого поединка, когда он сравнял счет - 3:3. Через семь с половиной минут Ларс Эллер забил победный гол, и "Кэпиталз" победили - 4:3.

"Вашингтон" заключил годичный двусторонний контракт с форвардом 3 июля прошлого года. Перед этим "Нью-Джерси Девилз" выкупил последний год предыдущего контракта уроженца канадской провинции Онтарио, сделав его неограниченно свободным агентом.