ЧМ-2018: Япония уступила Польше, но вышла из группы. Футбол

Сборная Японии минимально проиграла Польше в последнем матче группы H. Оба сегодняшних соперника показали хороший футбол на протяжении большей части поединка, но совершенно провалили концовку.

Единственный гол во встрече был забит на 60-й минуте, когда Беднарек замкнул навес со стандарта, отправив мяч в левый угол ворот Кавашимы. Япония пытались идти вперед и сравнять счет, но азиатской команде никак не удавалось завершать свои атаки ударами в створ.

В параллельном матче группы H Колумбия забила Сенегалу - это счет позволял Японии занять второе место и выйти в плей-офф. Зная об этом, азиатские футболисты просто бросили играть, а сборная Польши решила последовать их примеру. В результате последние десять минут встречи прошли под свист болельщиков стадиона в Волгограде, наблюдавших как футболисты спокойно перепасовываются в центре поля.

1:0 - Япония проходит в 1/8 финала ЧМ-2018, но после такого завершения сегодняшнего матча большинство будет желать победы в плей-офф именно их сопернику.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

"сб. Японии" - "сб. Польши" 0:1 (0:0)



Голы: Беднарек, 60 (0:1)



"сб. Японии": Кавашима; Йосида; Сакаи Х.; Сакаи Г.; Нагатомо; Макино; Ямагучи; Муто (Хасебе, 82); Усами (Инуи, 65); Шибасаки; Окадзаки (Осако, 47)



"сб. Польши": Фабиански; Беднарек; Берешиньски; Глик; Енджейчик; Крыховяк; Кужава (Пешко, 79); Желински (Теодорчик, 79); Горальски; Гросицки; Левандовски Р.



Предупреждения: Макино, 66