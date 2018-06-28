ЧМ-2018: Колумбия победила Сенегал и отобрала путевку в плей-офф

Сборные Колумбии и Сенегала в очном поединке решали судьбу путевки в 1/8 финала. Один матч для колумбийцев уже тяжело начинался, когда Карлос Санчес "привез" с японцами раннее удаление и пенальти. А тут на 17-й минуте едва не сплоховал другой Санчес - Мина. Когда сенегальцы прорвались по центру обороны, а Мане выходил на вратаря, Мина полетел в отчаянном подкате и тут уже увидел, как судья Мажич указывает на "точку". Потом серб все же решил посмотреть повтор и отменил свое решение - действительно, фол выглядел стопроцентным, но перед этим Мина все же успел сыграть в мяч.

И если тут Колумбии повезло, то после получаса игры их ждала по-настоящему плохая новость. Героя ЧМ-2014 Хамеса Родригеса убрали с поля, так как он был практически незаметен - видимо, из-за беспокоящего его повреждения. Судя по тому, как Хамес уходил в раздевалку, он был уверен, что еще может принести команде пользу, но Хосе Пекерман рассудил иначе и выпустил Муриэля.

На 59-й минуте колумбийцам поступило уже позитивное сообщение - Польша забила японцам. Это означало, что ничейный счет с Сенегалом выводил Колумбию в плей-офф со второго места. Впрочем, на ход игры это мало повлияло - моментов как не было, так и не появилось.

Наконец, в пользу Колумбии сыграл фактор Мины (не Санчеса, а другого - Йерри). Подача с углового, защитник "Барселоны" выиграл позицию и головой вогнал мяч в сетку с отскоком от газона - это уже его второй гол на ЧМ-2018! 0:1, и такой счет уже совсем не устраивал Сенегал.

Создать хоть что-то за оставшееся время в атаке Сенегалу не удалось, так что счет не изменился. Колумбия вышла с первого места, а Сенегалу нужно было ждать еще позитива от Польши . Увы, больше японцы не пропустили - а это значит, что Сенегал уступил Японии по дополнительным показателям (фэйр-плэй). Дальше ЧМ-2018 пройдет без африканцев.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

Сенегал - Колумбия 0:1 (0:0)



Голы: Мина, 74 (0:1)



Сенегал: НДиай Х.; Гассама; Куяте; Сабали (Ваге, 74); Кулибали К.; Сане С.; Гейе; Сарр; Мане; Ньянг М`Байе (Сако Д., 86); Кейта Б. (Конате М., 80)



Колумбия: Оспина; Мохика; Куадрадо; Мина Санчес; Ариас; Мина; Хамес Родригес (Муриэль, 31); Урибе (Лерма, 83); Карлос Санчес; Кинтеро; Фалькао (Борха М., 89)



Предупреждения: Ньянг М`Байе, 51 - Мохика, 45

фото - FIFA