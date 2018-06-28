Берое - Александрия: видеофрагменты матча

Первый контрольный матч александрийцев на болгарской земле в рамках второго учебно-тренировочного сбора проходил 27 июня на стадионе «Септември» в городе Разлог, что в пяти километрах от горнолыжного курорта Банско, где располагается команда.

В первом тайме на поле вышли: Юрий Панькив, Антон Шендрик, Валерий Бондаренко, Тимур Стецков, Станислав Микицей, Евгений Банада, Максим Задерака, Василий Грицук, Артем Полярус, Дмитрий Шастал и новичок Сенад Ярович.

Во втором тайме на поле выходили: Владислав Леванидов, Андрей Бацула, Дмитрий Семенов, Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Алексей Довгий, Егор Клименчук, Евгений Протасов, Андрей Цуриков, Виталий Пономарь.

"Берое" (Болгария) - "Александрия (Украина) - 1:0