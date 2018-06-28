Блащиковски: Игра с Японией - шанс доказать, что Польша никогда не сдается

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски надеется на то, что его команда сумеет дать бой японцам, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

- Это нелегкий момент для нас, особенно в психологическом плане. Мы осознаем, что провалились. У нас были мечты, но мы сами их не осуществили. Игра с Японией - шанс доказать, что мы никогда не сдаемся. За четыре года мы доставили польским болельщикам много удовольствия, но совсем не сделали этого в РоSSии. Теперь мы хотим это исправить, - сказал Блащиковски в интервью пресс-службе ФИФА.

Поляки уступили Сенегалу и Колумбии с общим счётом 1:5, отчего потеряли возможность пробиться в плей-офф. Японцы на данный момент занимают первую строчку в квартете H, однако ещё не обеспечили себе путёвку в 1/8 финала.