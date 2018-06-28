Фердинанд: Лучшего молодого игрока Германии вместо мундиаля отправили на пляж

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд в пух и прах разнёс главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который отцепил хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане от состава Бундесмашины на ЧМ-2018.

- Лерой Сане, где ты? Болельщики сборной Германии наверняка сейчас в бешенстве. Лучшего молодого игрока страны вместо мундиаля отправили на пляж. Сумасшедшие, - написал Фердинанд на своей страничке в Twitter .

Напомним, действующий чемпион мира занял последнюю позицию в группе F и покинул турнир.

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Германии" 2:0 (0:0)



Голы: Ким Ёнгвон, 92 (1:0); Сон Хынмин, 96 (2:0)



"сб. Юж. Кореи": Чо Хёну; Ким Ёнгвон; Юн Ёнсон; Ли Ён; Чан Хёнсу; Хон Чхоль; Чон Уён; Мун Сонмин (Чу Седжон, 69); Ли Джэсон; Ку Джачхоль (Хван Хичхан, 57; Ко Ёхан, 78); Сон Хынмин



"сб. Германии": Нойер; Зюле; Хуммельс; Хектор (Брандт, 78); Горецка (Мюллер, 63); Киммих; Кроос; Озил; Хедира (Гомес, 58); Вернер; Ройс



Предупреждения: Чон Уён, 9; Ли Джэсон, 23; Мун Сонмин, 49; Сон Хынмин, 65