Приглашение Сарри обойдется Челси в 37 миллионов евро

Ожидаемая тренерская рокировка влетит "Челси" в копеечку - руководство "аристократов" потратит 37 миллионов евро, чтобы сменить Антонио Конте на Маурицио Сарри.

5 миллионов заработает "Наполи", поскольку 59-летний коуч по-прежнему состоит в трудовых отношениях с "партенопейцами". Кроме того, ещё 11 миллионов получит Конте в связи с досрочным расторжением соглашения.

Что касается самого Сарри, то авторитетный специалист подпишет трёхлетний контракт, по которому заработает 18 млн. Ещё 3 миллиона полагаются агенту тренера в качестве комиссионных.

Напомним, Сарри не смог выиграть скудетто за три года, отработанные в "Наполи", в результате чего руководство клуба отказалось от услуг алленаторе, заменив его на более опытного Карло Анчелотти. Впрочем, договор Маурицио с вице-чемпионами Италии по-прежнему действует - рассчитан до лета 2019-го года.