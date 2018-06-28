Осорио: Неприятное поражение

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал крупное поражение от шведов (0:3). Южноамериканцы уступили своему скандинавскому сопернику первое место в группе.

- Мы вышли в плей-офф, потому что обыграли Германию и Южную Корею, но все-таки мне неприятно это поражение. Последние три минуты я думал о том, что нам не удалось хорошо сыграть в обороне. Мы просто не справились с соперником.

Если бы мы не прошли дальше, я бы принял это, потому что мы сегодня слишком увлеклись. Это урок, и я принимаю его, - цитирует коуча сборной Мексики официальный сайт ФИФА.

Мексика - Швеция 0:3 (0:0)

Голы: Аугустинссон, 50 (0:1); Гранквист, 62 (пенальти) (0:2); Альварес, 74 (автогол) (0:3)


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