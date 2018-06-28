Тите: Cборная Бразилии растет от матча к матчу

Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен игрой своих подопечных. "Селесао" удалось обыграть Сербию и гарантировать себе первое место в группе.

- Для меня это был 24-й матч в команде - не так много. Нужно время, чтобы узнать каждого, установить связь со всеми. Периодически мне трудно уснуть: я думаю о команде, о балансе в ней. Сегодня вечером позволю себе выпить кайпириньи.

Чемпионат мира соткан из человеческих отношений. Я знаю и чувствую, что моя команда растет от матча к матчу. И мы можем двигаться только вверх! Я хочу, чтобы игроки росли: и каждый в отдельности, и как команда. Ведь ты никогда не знаешь, где у коллектива потолок, - цитирует Тите официальный сайт ФИФА.

Сербия - Бразилия 0:2 (0:1)



Голы: Паулиньо, 36 (0:1); Тьяго Силва, 68 (0:2)

