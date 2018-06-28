Петкович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. Футбол

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, комментируя ничью со сборной Коста-Рики, рассказал о кадровых потерях. Из-за перебора карточек поединок 1/8 финала против Швеции пропустят Шёр и Лихтштайнер.

- Для нас было очень важно пройти в 1/8 финала. Это было нашей минимальной целью. Сейчас мы можем сфокусироваться на следующем сопернике.

Мы получили две желтые карточки с последующими дисквалификациями, но в нашем составе 23 футболиста, и я счастлив, что могу доверять всем игрокам. Я уверен, что игроки, которые выйдут на поле, отдадутся на 120 процентов. Я думаю, команда может справиться, - цитирует Петковича пресс-служба ФИФА.

"сб. Швейцарии" - "сб. Коста-Рики" 2:2 (1:0)



Голы: Джемайли, 31 (1:0); Уостон, 55 (1:1); Дрмич Й., 88 (2:1); Руис Б., 90 (2:2)

