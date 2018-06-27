ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол

Сборным Швейцарии и Коста-Рики удалось найти мотивацию на заключительный матч группового этапа. Первые продолжали бороться за первое место в группе, когда вторые не хотели покидать чемпионат мира-2018 с нулём в графе очков.

Поэтому футбол получился живеньким - на атаку соперники отвечали атакой. Подопечные Владимира Петковича старались строить игру через контроль мяча, когда команда из Центральной Америки огрызалась за счёт контрвыпадов.

В первом тайме больше повезло швейцарцам. Это Лихтштайнер подал со своего фланга на Эмболо, а тот в борьбе с защитниками скинул мяч под удар Джемайли. Хавбек "Болоньи" расстрелял ворота соперника. Но уже в начале второго тайма Коста-Рика восстановила паритет: Кэмпбелл от углового флажка подал в центр штрафной, где Уостон выиграл верховую борьбу у Аканджи и переправил мяч в дальний угол.

А под занавес встречи наши оппоненты снова обменялись голами. Швейцарцы вышли вперёд за счёт проведённых замен. Джака запустил по правой бровке свежего Закарию, который прострелил в центр. Вышедший со скамейки Дрмич пробил в противоход киперу.

Впрочем, подопечные Оскара Рамиреса даже не думали посыпать голову пеплом - уже в компенсированное ко второму тайму время они ринулись отыгрываться. И заработали пенальти. Руис не без везения, но всё-таки переиграл Зоммера: "круглый" угодил в перекладину, после чего рикошетом от спины голкипера всё-таки юркнул в сетку ворот.

2:2 - достойный финиш Коста-Рики. А вот Швейцария всё равно вторая, да ещё и осталась без Шёра и Лихтштайнера, которые не сыграют со Швецией из-за перебора карточек.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

"сб. Швейцарии" - "сб. Коста-Рики" 2:2 (1:0)



Голы: Джемайли, 31 (1:0); Уостон, 55 (1:1); Дрмич Й., 88 (2:1); Руис Б., 90 (2:2)



"сб. Швейцарии": Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер; Джемайли; Джака Г.; Бехрами (Закария, 60); Шакири (Ланг, 81); Гавранович (Дрмич Й., 69); Эмболо



"сб. Коста-Рики": Навас К.; Акоста; Гамбоа (Смит, 90); Гонсалес Д.; Овьедо; Уостон; Колиндрес (Уоллас, 81); Гузман (Аcофейфа, 90); Борхес; Кэмпбелл; Руис Б.



Предупреждения: Лихтштайнер, 36; Закария, 75; Шёр, 83 - Гамбоа, 11; Кэмпбелл, 29; Уостон, 89