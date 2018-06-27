ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол

Сборным Швейцарии и Коста-Рики удалось найти мотивацию на заключительный матч группового этапа. Первые продолжали бороться за первое место в группе, когда вторые не хотели покидать чемпионат мира-2018 с нулём в графе очков.

Поэтому футбол получился живеньким - на атаку соперники отвечали атакой. Подопечные Владимира Петковича старались строить игру через контроль мяча, когда команда из Центральной Америки огрызалась за счёт контрвыпадов.

В первом тайме больше повезло швейцарцам. Это Лихтштайнер подал со своего фланга на Эмболо, а тот в борьбе с защитниками скинул мяч под удар Джемайли. Хавбек "Болоньи" расстрелял ворота соперника. Но уже в начале второго тайма Коста-Рика восстановила паритет: Кэмпбелл от углового флажка подал в центр штрафной, где Уостон выиграл верховую борьбу у Аканджи и переправил мяч в дальний угол.

А под занавес встречи наши оппоненты снова обменялись голами. Швейцарцы вышли вперёд за счёт проведённых замен. Джака запустил по правой бровке свежего Закарию, который прострелил в центр. Вышедший со скамейки Дрмич пробил в противоход киперу.

Впрочем, подопечные Оскара Рамиреса даже не думали посыпать голову пеплом - уже в компенсированное ко второму тайму время они ринулись отыгрываться. И заработали пенальти. Руис не без везения, но всё-таки переиграл Зоммера: "круглый" угодил в перекладину, после чего рикошетом от спины голкипера всё-таки юркнул в сетку ворот.

2:2 - достойный финиш Коста-Рики. А вот Швейцария всё равно вторая, да ещё и осталась без Шёра и Лихтштайнера, которые не сыграют со Швецией из-за перебора карточек.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

"сб. Швейцарии" - "сб. Коста-Рики" 2:2 (1:0)

Голы: Джемайли, 31 (1:0); Уостон, 55 (1:1); Дрмич Й., 88 (2:1); Руис Б., 90 (2:2)

"сб. Швейцарии": Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер; Джемайли; Джака Г.; Бехрами (Закария, 60); Шакири (Ланг, 81); Гавранович (Дрмич Й., 69); Эмболо

"сб. Коста-Рики": Навас К.; Акоста; Гамбоа (Смит, 90); Гонсалес Д.; Овьедо; Уостон; Колиндрес (Уоллас, 81); Гузман (Аcофейфа, 90); Борхес; Кэмпбелл; Руис Б.

Предупреждения: Лихтштайнер, 36; Закария, 75; Шёр, 83 - Гамбоа, 11; Кэмпбелл, 29; Уостон, 89




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018
ЧМ-2018: Бразилия одолела Сербию и ждет МексикуЧМ-2018: Бразилия одолела Сербию и ждет Мексику
ЧМ-2018: Мексика провалила матч со Швецией, но тоже вышла в плей-оффЧМ-2018: Мексика провалила матч со Швецией, но тоже вышла в плей-офф
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Определен список стадионов, на которых разрешено проводить матчи УПЛ. ФутболОпределен список стадионов, на которых разрешено проводить матчи УПЛ. Футбол
Официально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. ФутболОфициально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. Футбол
Хачериди опроверг свое заявление, что хотел бы получить греческий паспорт. ФутболХачериди опроверг свое заявление, что хотел бы получить греческий паспорт. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018
Франция и Дания расписали первую нулевую ничью. ФутболФранция и Дания расписали первую нулевую ничью. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости