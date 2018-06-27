ЧМ-2018: Бразилия одолела Сербию и ждет Мексику

Сборная Бразилии наверняка выходила на матч с Сербией в приподнятом настроении - сенсация от Южной Кореи лишила "селесао" перспективы скорой встречи с пока еще чемпионом мира Германией. Но вскоре Тите и его штабу пришлось взгрустнуть - один из лидеров команды Марсело получил травму уже на 10-й минуте и был сменен Филипе Луисом.

Бразильцы неторопливо искали путь к воротам Стойковича, покуда Швейцария не открыла счет в параллельном поединке с Коста-Рикой, что означало их продвижение на первую строчку. Вероятно, пентакампеоны что-то почувствовали или услышали, поэтому быстро соорудили свой гол. Сработала связка из "Барселоны" - Коутиньо отдал роскошный пас на ход Паулиньо, разрезав всю оборону по центру, а тот успел опередить вратария и перекинул через него мяч. 0:1 на 36-й минуте - с этим счетом команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма пришло сообщение, что Коста-Рика сравняла с Швейцарией. Этот ли факт успокоил бразильцев, или же что-то другое, но команда Тите выдала провальную пятиминутку, во время которой Сербия могла забивать не раз. Чего стоит только момент Митровича, который после ошибки Алиссона пробивал головой по пустым воротам, но не попал в цель.

Бразилия собралась и вернула игру под свой контроль. Все это привело ко второму мячу - Неймар хорошо подал с углового на левую штангу, Силва выиграл борьбу в воздухе (правда, перед этим Миранда завалил Митровича - возможно, с фолом) и мощно пробил головой. Стойкович спасти не смог.

Преимущество в два мяча бразильцам удалось удержать без особых проблем. Швейцария не смогла обыграть Коста-Рику, так что сборная Бразилии единолично выиграла группу и теперь ожидает поединок 1/8 финала против Мексики.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

Сербия - Бразилия 0:2 (0:1)



Голы: Паулиньо, 36 (0:1); Тьяго Силва, 68 (0:2)



Сербия: Стойкович; Велькович; Рукавина; Миленкович; Коларов; Матич; Ляич (Живкович А., 75); Милинкович-Савич; Тадич; Костич (Радоньич Н., 82); Митрович (Йович Л., 89)



Бразилия: Алисон; Фагнер; Марсело (Филипе Луис, 10); Жоао Миранда; Тьяго Силва; Каземиро; Коутиньо (Ренато Аугусто, 80); Паулиньо (Фернандиньо, 66); Виллиан; Габриэл Жезус; Неймар



Предупреждения: Ляич, 33; Матич, 48; Митрович, 71

фото - FIFA