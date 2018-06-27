ЧМ-2018: Бразилия одолела Сербию и ждет Мексику

Сборная Бразилии наверняка выходила на матч с Сербией в приподнятом настроении - сенсация от Южной Кореи лишила "селесао" перспективы скорой встречи с пока еще чемпионом мира Германией. Но вскоре Тите и его штабу пришлось взгрустнуть - один из лидеров команды Марсело получил травму уже на 10-й минуте и был сменен Филипе Луисом.

Бразильцы неторопливо искали путь к воротам Стойковича, покуда Швейцария не открыла счет в параллельном поединке с Коста-Рикой, что означало их продвижение на первую строчку. Вероятно, пентакампеоны что-то почувствовали или услышали, поэтому быстро соорудили свой гол. Сработала связка из "Барселоны" - Коутиньо отдал роскошный пас на ход Паулиньо, разрезав всю оборону по центру, а тот успел опередить вратария и перекинул через него мяч. 0:1 на 36-й минуте - с этим счетом команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма пришло сообщение, что Коста-Рика сравняла с Швейцарией. Этот ли факт успокоил бразильцев, или же что-то другое, но команда Тите выдала провальную пятиминутку, во время которой Сербия могла забивать не раз. Чего стоит только момент Митровича, который после ошибки Алиссона пробивал головой по пустым воротам, но не попал в цель.

Бразилия собралась и вернула игру под свой контроль. Все это привело ко второму мячу - Неймар хорошо подал с углового на левую штангу, Силва выиграл борьбу в воздухе (правда, перед этим Миранда завалил Митровича - возможно, с фолом) и мощно пробил головой. Стойкович спасти не смог.

Преимущество в два мяча бразильцам удалось удержать без особых проблем. Швейцария не смогла обыграть Коста-Рику, так что сборная Бразилии единолично выиграла группу и теперь ожидает поединок 1/8 финала против Мексики.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

Сербия - Бразилия 0:2 (0:1)

Голы: Паулиньо, 36 (0:1); Тьяго Силва, 68 (0:2)

Сербия: Стойкович; Велькович; Рукавина; Миленкович; Коларов; Матич; Ляич (Живкович А., 75); Милинкович-Савич; Тадич; Костич (Радоньич Н., 82); Митрович (Йович Л., 89)

Бразилия: Алисон; Фагнер; Марсело (Филипе Луис, 10); Жоао Миранда; Тьяго Силва; Каземиро; Коутиньо (Ренато Аугусто, 80); Паулиньо (Фернандиньо, 66); Виллиан; Габриэл Жезус; Неймар

Предупреждения: Ляич, 33; Матич, 48; Митрович, 71

фото - FIFA


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Мексика провалила матч со Швецией, но тоже вышла в плей-оффЧМ-2018: Мексика провалила матч со Швецией, но тоже вышла в плей-офф
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018
В Киеве митинговали против показа ЧМ-2018 в РоSSии. ФутболВ Киеве митинговали против показа ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол
ЧМ-2018: Аргентина победила Нигерию и вышла на ФранциюЧМ-2018: Аргентина победила Нигерию и вышла на Францию
ЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-оффЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-офф
ЧМ-2018: Саудовская Аравия вырывает победу у Египта и финиширует третьей в группе А. ФутболЧМ-2018: Саудовская Аравия вырывает победу у Египта и финиширует третьей в группе А. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое местоЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое место
Последние новости
Подгружаем последние новости