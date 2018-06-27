Германия на последних минутах проиграла Корее и вылетела с ЧМ

Сборная Германии провалила заключительный матч группового этапа чемпионата мира c Южной Кореей и покинула мундиаль.

На протяжении всего поединка у бундестим ничего не получалось в атаке, хотя команда Йохима Лева и владела ощутимым преимуществом в контроле мяча. Не помогли Германии и замены сделанные во втором тайме.

Развязка же встречи произошла в компенсированное время. На 92-й минуте корейцы заработали угловой, после розыгрыша которого мяч оказался в сетке ворот усилиями Ким Ёнгвона. Арбитр сначала не засчитал этот гол, но изменил свое решение посмотрев видеоповтор.

Терять немцам было уже нечего и они пошли вперед всей командой, включая и вратаря Мануэля Нойера. Этим и воспользовался их соперник - Сон Хынмин убежал к дальней передаче и забил в пустые ворота.

2:0 - Южная Корея сенсационно побеждает уже экс-чемпионов мира, а Германия бесславно завершает свои выступления на ЧМ-2018.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Германии" 2:0 (0:0)

Голы: Ким Ёнгвон, 92 (1:0); Сон Хынмин, 96 (2:0)

"сб. Юж. Кореи": Чо Хёну; Ким Ёнгвон; Юн Ёнсон; Ли Ён; Чан Хёнсу; Хон Чхоль; Чон Уён; Мун Сонмин (Чу Седжон, 69); Ли Джэсон; Ку Джачхоль (Хван Хичхан, 57; Ко Ёхан, 78); Сон Хынмин

"сб. Германии": Нойер; Зюле; Хуммельс; Хектор (Брандт, 78); Горецка (Мюллер, 63); Киммих; Кроос; Озил; Хедира (Гомес, 58); Вернер; Ройс

Предупреждения: Чон Уён, 9; Ли Джэсон, 23; Мун Сонмин, 49; Сон Хынмин, 65




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ 2018: Мексика разобралась с Южной КореейЧМ 2018: Мексика разобралась с Южной Кореей
Сборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнееСборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнее
Германия чуть не упустила победу с Саудовской АравиейГермания чуть не упустила победу с Саудовской Аравией
Австрийские статистики: в финале будут Германия и БразилияАвстрийские статистики: в финале будут Германия и Бразилия
Адвокаат вылетает со Спартой из Эредивизии: Скорее всего, это мой последний клубАдвокаат вылетает со Спартой из Эредивизии: Скорее всего, это мой последний клуб
Плишкова проиграла в Риме и избила судейскую вышкуПлишкова проиграла в Риме и избила судейскую вышку
ЧМ-2018: Германия легко обыграла Южную Корею (ВИДЕО)  ЧМ-2018: Германия легко обыграла Южную Корею (ВИДЕО)  
ЧМ-2018: Канада забросила Корее 10 шайб (ВИДЕО)  ЧМ-2018: Канада забросила Корее 10 шайб (ВИДЕО)  
Мемешев: Будем делать все, чтобы как можно скорее выйти в Премьер-лигуМемешев: Будем делать все, чтобы как можно скорее выйти в Премьер-лигу
Порту на последних минутах вырвал победу и в двух очках от титулаПорту на последних минутах вырвал победу и в двух очках от титула
Последние новости
Подгружаем последние новости