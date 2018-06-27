Германия на последних минутах проиграла Корее и вылетела с ЧМ

Сборная Германии провалила заключительный матч группового этапа чемпионата мира c Южной Кореей и покинула мундиаль.

На протяжении всего поединка у бундестим ничего не получалось в атаке, хотя команда Йохима Лева и владела ощутимым преимуществом в контроле мяча. Не помогли Германии и замены сделанные во втором тайме.

Развязка же встречи произошла в компенсированное время. На 92-й минуте корейцы заработали угловой, после розыгрыша которого мяч оказался в сетке ворот усилиями Ким Ёнгвона. Арбитр сначала не засчитал этот гол, но изменил свое решение посмотрев видеоповтор.

Терять немцам было уже нечего и они пошли вперед всей командой, включая и вратаря Мануэля Нойера. Этим и воспользовался их соперник - Сон Хынмин убежал к дальней передаче и забил в пустые ворота.

2:0 - Южная Корея сенсационно побеждает уже экс-чемпионов мира, а Германия бесславно завершает свои выступления на ЧМ-2018.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Германии" 2:0 (0:0)



Голы: Ким Ёнгвон, 92 (1:0); Сон Хынмин, 96 (2:0)



"сб. Юж. Кореи": Чо Хёну; Ким Ёнгвон; Юн Ёнсон; Ли Ён; Чан Хёнсу; Хон Чхоль; Чон Уён; Мун Сонмин (Чу Седжон, 69); Ли Джэсон; Ку Джачхоль (Хван Хичхан, 57; Ко Ёхан, 78); Сон Хынмин



"сб. Германии": Нойер; Зюле; Хуммельс; Хектор (Брандт, 78); Горецка (Мюллер, 63); Киммих; Кроос; Озил; Хедира (Гомес, 58); Вернер; Ройс



Предупреждения: Чон Уён, 9; Ли Джэсон, 23; Мун Сонмин, 49; Сон Хынмин, 65