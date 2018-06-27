ЧМ-2018: Мексика провалила матч со Швецией, но тоже вышла в плей-офф

От матча сборных Мексики и Швеции зависело многое, поэтому команды вышли на поле очень заведенными. Уже на 13-й секунде Гальярдо получил предупреждение (рекорд ЧМ!), а вскоре вратарь мексиканцев Очоа сыграл руками за пределами штрафной, но сам же исправился, отразив мощный удар со стандарта.

Мексика перетерпела стартовый натиск и пошла контратаковать. Открытие ЧМ-2018 Лосано вывел Велу на ударную позицию, но тот не смог закрутить мяч в левый угол. Тут же ответил Форсберг - позиция была даже более удобной, чем у Велы, но игрок "Лейпцига" промахнулся.

Важный эпизод произошел на 29-й минуте. Чичарито подыграл себе рукой в штрафной Мексики, арбитр Питана пошел смотреть видеоповтор, но к огорчению шведов, повода для пенальти не увидел. Буквально тут же викинги схватились за голову еще раз - Берг чуть ли не из вратарской бил под перекладину, но Очоа снова продемонстрировал фирменную реакцию.

Счет 0:0 шведов не устраивал, поэтому сразу после перерыва они опять бросились на штурм - и добились успеха. Берг с правого фланга отдал в центр Классону, тот хотел пробить, но срезал мяч влево Аугустинссону. Вышла как нельзя более удачная передача, защитник сильно пробил в касание и переиграл Очоа - 0:1! На эту минуту шведы выходили из группы, причем с первого места.

Вскоре шведская сборная из-за травмы потеряла Ларссона, но зато приобрела еще один гол. Прошла контратака 3 в 2, Морено сфолил в штрафной на Берге, а Питана указал на "точку" даже без всяких повторов. Гранквист не оставил шансов Очоа (это уже его второй гол с пенальти на турнире) и удвоил преимущество своей команды.

На 74-й минуте была поставлена точка. Альварес после верховой скидки от вышедшего на замену Телина и борьбы с Тойвоненом срезал мяч в свои ворота - 0:3! Стало ясно, что Швеция выходит в плей-офф, а Мексике нужно было ждать чуда от Южной Кореи. И чудо произошло! Корея не только устояла, но и затолкала Германии два гола в конце. Поэтому Мексика тоже выходит в 1/8 финала, но со второго места.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

Мексика - Швеция 0:3 (0:0)



Голы: Аугустинссон, 50 (0:1); Гранквист, 62 (пенальти) (0:2); Альварес, 74 (автогол) (0:3)



Мексика: Очоа; Сальседо; Альварес; Морено Э.; Лайюн (Перальта, 89); Лосано; Эррера Эк.; Гальярдо (Фабиан, 65); Гуардадо (Корона Хесус, 75); Вела; Эрнандес Х.



Швеция: Ольсен Р.; Аугустинссон; Лустиг; Линделеф; Гранквист; Ларссон (Свенссон, 57); Экдаль (Хильемарк, 80); Форсберг; Классон; Тойвонен; Берг (Телин, 68)



Предупреждения: Гальярдо, 1; Морено Э., 60; Лайюн, 86 - Ларссон, 26; Лустиг, 88

фото - FIFA