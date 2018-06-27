Олимпийский чемпион возглавил новый Департамент молодежи и спорта КГГА

Его повысили с должность начальника управления.

Олимпийский чемпион возглавил новый Департамент молодежи и спорта КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

Директором Департамента молодежи и спорта Киевской горадминистрации 26 июня по результатам конкурса назначен олимпийский чемпион, президент Национальной федерации фехтования Вадим Гутцайт.

Об этом сообщается на сайте мэрии Киева.

С 5 сентября 2017 года он занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта - начальника управления молодежи и спорта. До этого он семь лет занимал руководящие должности в олимпийском учебно-спортивном центре "Конча-Заспа".

В 2002-2010 годах Гутцайт возглавлял сборную Украины по фехтованию, а до этого сам был фехтовальщиком.

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Гутцайт стал чемпионом по сабле в командном первенстве в составе Объединенной команды.

Напомним, что в 2017 году Киевский горсовет решил разделить Департамента образования и науки, молодежи и спорта на два, чтобы более эффективно и структурировано развивать спорт в Киеве.


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