Олимпийский чемпион возглавил новый Департамент молодежи и спорта КГГА

Его повысили с должность начальника управления.

Директором Департамента молодежи и спорта Киевской горадминистрации 26 июня по результатам конкурса назначен олимпийский чемпион, президент Национальной федерации фехтования Вадим Гутцайт.

Об этом сообщается на сайте мэрии Киева .

С 5 сентября 2017 года он занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта - начальника управления молодежи и спорта. До этого он семь лет занимал руководящие должности в олимпийском учебно-спортивном центре "Конча-Заспа".

В 2002-2010 годах Гутцайт возглавлял сборную Украины по фехтованию, а до этого сам был фехтовальщиком.

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Гутцайт стал чемпионом по сабле в командном первенстве в составе Объединенной команды.