Милан: мимо Лиги Европы и штраф 30 миллионов

Итальянский "Милан" был проинформирован о мерах, которых будут приняты против клуба за нарушение правил финансового фэйр-плей. Сообщается, что россонери будут оштрафованы на 30 миллионов евро и на год получат запрет на участие в европейских клубных турнирах.

Официальное решение УЕФА будет оглашено только сегодня вечером, однако как утверждает Premium Sport, россонери уже были проинформированы о полученных санкциях.

Как стало известно изданию, "Милан" не будет допущен в Лигу Европы в этом сезоне, а также будет оштрафован на 30 миллионов евро за нарушение законов ФФП.

Кроме того, сообщается, что переговоры с клуба Rocco Commisso о продаже потерпели фиаско, так как нынешний владелец Йонхонг Ли нашел 32 миллиона евро, чтобы выплатить долг Elliott Management за увеличение капитала. Таким образом китайский бизнесмен сохранит полный контроль на итальянским клубом.


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