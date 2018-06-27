ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду

В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами

Во вчерашнем драматичном поединке в Группе D сборная Аргентина добилась нужной для себя победы над командой Нигерии 2:1, что позволило ей занять второе место в группе.

За право пройти в четвертьфинал "Альбиселесте" сразится с командой Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.

Стоит отметить, что в столице Татарстана для гостевых команд лицензированы лишь два отеля – "Рамада" и "Мираж".

При этом французы перед встречей с Аргентиной первыми забронировали гостиницу "Мираж", как и в свой первый приезд в Казань, когда они выиграли свой поединок у сборной Австралии (2:1). Таким образом, Лионелю Месси и компании остается один вариант - "Рамада".

Добавим, "Рамада" является тем самым отелем, из окон которого открывается потрясающий вид… на граффити Криштиану Роналду.

Изображение с португальцем появилось еще в прошлом году накануне Кубка конфедераций.