Гарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека остался доволен победой над Австралией (2:0), которая позволила южноамериканцам завершить выступление на чемпионате мира-2018 на мажорной ноте.

- Я должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу. Это был сложный матч, потому что ранее мы проиграли две встречи. Ребята преодолевали себя на протяжении всего пути.

Часто вы смотрите на ситуацию и думаете, что надо сделать. На стадионах у нас была великолепная поддержка болельщиков, поэтому поражения принимались с трудом. Всю дорогу игроки поднимались на ноги, когда падали. Со временем они научились принимать вызовы, - отметил Рикардо Гарека в интервью пресс-службе ФИФА.

"сб. Австралии" - "сб. Перу" 0:2 (0:1)



Голы: Каррильо, 18 (0:1); Герреро, 50 (0:2)



