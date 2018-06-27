ЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-офф

Несмотря на то, что хорваты досрочно гарантировали себе место в 1/8 финала и решили прибегнуть к ротации состава, подопечные Златко Далича снова продемонстрировали свой класс и подтвердили статус одного из теневых фаворитов ЧМ.

Балканцы традиционно превосходили соперника в аспекте владения мячом, когда сборная Исландии понадеялась на дальние забросы, подачи со стандартов и прочую верховую борьбу. Нужно сказать, что островитяне выглядели несколько предпочтительнее, поскольку довольно часто беспокоили Ловре Калинича. Впрочем, именно они пропустили гол в начале второго тайма. Это Пиварич прорвался через левый край штрафной и всё-таки сумел перевести мяч в район 11-метровой отметки, где никто не помешал Баделю нанести удар с лёта.

К чести команды Хеймира Хадльгримссона, его подопечные даже не думали робеть и опускать руки. За что и были вознаграждены. За 15 минут до конца встречи Ловрен сыграл рукой в собственной штрафной, а Гильфи Сигурдссон отменным ударом под перекладину исполнил приговор арбитра.

У Исландии ещё оставалось время, чтобы вырвать победу и вернуться в борьбу за выход из группы, однако эндшпиль встречи остался за Хорватией. Несколько раз звучал тревожный звоночек у ворот Халльдоурсона, а затем номинальные гости всё-таки наказали оппонентов. Это Хадльфредссон заигрался у своей штрафной, подарив мяч балканцам. Перишич выбежал на свидание с вратарём и похоронил надежды островитян.

1:2 - Хорватия прошла групповой этап без единой осечки.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа D.

"сб. Исландии" - "сб. Хорватии" 1:2 (0:0)



Голы: Бадель, 53 (0:1); Сигурдссон Г.Т., 76 (пенальти) (1:1); Перишич И., 90 (1:2)



"сб. Исландии": Халльдоурсон; Сигурдссон Р. (Сигурдарсон Б., 70); Ингасон С.; Магнуссон Х.; Севарссон; Хадльфредссон Э.; Бьярнасон Б. (Траустасон, 89); Сигурдссон Г.Т.; Гуннарссон А.; Финнбогасон А. (Гудмундссон А., 85); Гудмундссон Й.



"сб. Хорватии": Калинич Л.; Едвай; Чалета-Цар; Пиварич; Чорлука; Бадель; Перишич И.; Модрич (Брадарич, 65); Ковачич (Ракитич, 81); Пьяца (Ловрен, 69); Крамарич



Предупреждения: Хадльфредссон Э., 59; Финнбогасон А., 64; Севарссон, 84 - Пьяца, 14; Едвай, 83