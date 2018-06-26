УХЛ: презентация чемпионского кубка сезона 2017-2018

Период летнего межсезонья – самое лучшее время для того, чтобы вспоминать достижения и самые яркие события прошедшего сезона. Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти лучшие видео-моменты сезона 17/18.

Перед стартом плей-офф Украинская хоккейная лига в киевском ТРЦ "Ocean Plaza" презентовала чемпионский кубок Украины по хоккею, что стало одним из самый ярких мероприятий для болельщиков в этом сезоне.

Главный хоккейный приз сезона 17/18 представил исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Варламов, а также обладатель Кубка Стэнли в 2006 году в составе "Каролины Харрикейнз" Антон Бабчук.

В ходе мероприятия среди всех болельщиков был проведён мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею и розыгрыши фирменных сувениров от Украинской хоккейной лиги.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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