Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018

Сборная Перу довольно неожиданно "всухую" переиграла команду Австралии, которая до этой встречи еще сохраняла неплохие шансы продолжить борьбу в плей-офф.

Тем не менее, матч прошел полностью под диктовку утративших турнирную мотивацию перуанцев, которых гнали вперед болельщики, заполнившие трибуны сочинского "Фишта" и историческая память. В итоге сборная Перу впервые за 40 лет победила на чемпионате мира. Также эта игра ознаменовалась первыми голами "инков" на этом мундиале. Жаль, что и последними...

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа C.

"сб. Австралии" - "сб. Перу" 0:2 (0:1)

Голы: Каррильо, 18 (0:1); Герреро, 50 (0:2)

"сб. Австралии": Райан; Бехич; Сейнсбери; Рисдон; Миллигэн; Муй; Круз (Арзани, 58); Рогич (Ирвин Дж., 72); Единак; Леки; Юрич (Кэйхилл, 53)

"сб. Перу": Галлесе; Трауко; Рамос; Сантамария; Йотун (Акино, 46); Куэва; Тапиа (Уртадо, 63); Флорес; Адвинкула; Каррильо (Картахена, 79); Герреро

Предупреждения: Единак, 10; Арзани, 60; Рогич, 66; Миллигэн, 88 - Йотун, 44; Уртадо, 79




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