Бондаренко уступила Квитовой в Истборне

Чешская теннисистка Петра Квитова прошла в третий раунд турнира в английском Истборне с призовым фондом более 850 тысяч долларов.

В матче второго круга Квитова взяла верх над украинкой Екатериной Бондаренко, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался один час 17 минут. Соперницей Квитовой в третьем круге будет победительница матча Дарья Гаврилова (Австралия) - Агнешка Радваньская (Польша).

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку в рейтинге WTA, а вот другая украинка Леся Цуренко поднялась на три пункта и теперь 34-я. У Катерины Козловой 67 строчка (минус два), а у Катерины Бондаренко - 89-я (минус один).