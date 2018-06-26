В Киеве митинговали против показа ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол

Митингующие по ошибке пришли митинговать под стены телеканала UA: Перший

В Киеве митинговали против показа ЧМ-2018 в РоSSии
Фото: LB.ua

Официальный Facebook телеканала UA: Перший сообщает о митинге, который состоялся сегодня возле киевского телецентра. Группа людей из львовской гражданской организации "Форпост" требовала от телеканала прекратить показ Чемпионата мира по футболу, который проходит в РоSSии.

Примечательно, что работники канала объяснили митингующим, что они не транслируют поединки Мундиаля.

Однако, протестующие не реагировали на комментарии сотрудников UA: Перший.

Лишь по прибытии журналистов телеканала ZiK и после общения с ними митингующими было принято решение снять пикет и разойтись.

Фото: #facebook#.com/PBCUkraine

В середине мая сообщалось о планах парламента запретить показ поединков ЧМ-2018 в РоSSии. Однако это решение не было внесено в повестку дня.

Матчи ЧМ-2018 транслируют телеканалы Интер и НТН.


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