В Киеве митинговали против показа ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол
Митингующие по ошибке пришли митинговать под стены телеканала UA: Перший
Официальный Facebook телеканала UA: Перший сообщает о митинге, который состоялся сегодня возле киевского телецентра. Группа людей из львовской гражданской организации "Форпост" требовала от телеканала прекратить показ Чемпионата мира по футболу, который проходит в РоSSии.
Примечательно, что работники канала объяснили митингующим, что они не транслируют поединки Мундиаля.
Однако, протестующие не реагировали на комментарии сотрудников UA: Перший.
Лишь по прибытии журналистов телеканала ZiK и после общения с ними митингующими было принято решение снять пикет и разойтись.
В середине мая сообщалось о планах парламента запретить показ поединков ЧМ-2018 в РоSSии. Однако это решение не было внесено в повестку дня.
Матчи ЧМ-2018 транслируют телеканалы Интер и НТН.
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26.06.2018 19:29