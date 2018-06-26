WBA заставляет Джошуа биться с Поветкиным

Всемирная боксерская ассоциация потребовала от чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO британца Энтони Джошуа в течение 24 часов подписать контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на главу WBA Жилберто Мендосу.

Как известно, Поветкин - обязательный претендент на титул WBA (Super). Обладатель же чемпионского пояса Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Сам же Уайлдер был недоволен затянувшимися переговорами по поводу боя с британцем. По мнению американского боксера, промоутер его оппонента Эдди Херн делает все для того, чтобы сорвать бой за звание абсолютного чемпиона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги ЕвропыОпределился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Промоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видеоПромоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видео
Менеджер Уайлдера: команда Джошуа не отвечает на наши письмаМенеджер Уайлдера: команда Джошуа не отвечает на наши письма
Кличко: Бой между Джошуа и Уайлдером должен состоятьсяКличко: Бой между Джошуа и Уайлдером должен состояться
Кличко: Джошуа более совершенный боксер, чем УайлдерКличко: Джошуа более совершенный боксер, чем Уайлдер
Тимощук: Работа в тренерском штабе заставляет пересмотреть свои взгляды. ФутболТимощук: Работа в тренерском штабе заставляет пересмотреть свои взгляды. Футбол
Промоутер Джошуа готовит новое предложение для УайлдераПромоутер Джошуа готовит новое предложение для Уайлдера
Кличко и Джошуа снова встретились на УэмблиКличко и Джошуа снова встретились на Уэмбли
Уайлдер предложил Джошуа 50 млн долл. за объединение четырех поясов в тяжелом весеУайлдер предложил Джошуа 50 млн долл. за объединение четырех поясов в тяжелом весе
Джошуа: Мозг Владимира Кличко - настоящая энциклопедияДжошуа: Мозг Владимира Кличко - настоящая энциклопедия
Джошуа: Буду драться еще 10 лет, а потом уйдуДжошуа: Буду драться еще 10 лет, а потом уйду
Последние новости
Подгружаем последние новости