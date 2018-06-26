WBA заставляет Джошуа биться с Поветкиным
Всемирная боксерская ассоциация потребовала от чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO британца Энтони Джошуа в течение 24 часов подписать контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на главу WBA Жилберто Мендосу.
Как известно, Поветкин - обязательный претендент на титул WBA (Super). Обладатель же чемпионского пояса Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Сам же Уайлдер был недоволен затянувшимися переговорами по поводу боя с британцем. По мнению американского боксера, промоутер его оппонента Эдди Херн делает все для того, чтобы сорвать бой за звание абсолютного чемпиона.
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