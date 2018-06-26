Андерссон: мы можем играть с чемпионами мира

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал предстоящий матч с командой Мексики.

"У нас есть уверенность в нашей команде, - заявил Андерссон, слова которого приводят информационные агентства. - Мы показали, что можем играть с чемпионами мира на протяжении всего матча, за исключением последних секунд. У нас есть все для того, чтобы обыграть сборную Мексики. Настрой серьезный, но и к сопернику относимся с уважением, у них очень хорошая команда и талантливые игроки".

Как известно, скандинавы упустили ничью с немцами на последних секундах встречи. Теперь шведам необходимо брать очки в поединке против Мексики.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

Германия - Швеция 2:1 (0:1)



Голы: Тойвонен, 32 (0:1); Ройс, 48 (1:1); Кроос, 95 (2:1)



