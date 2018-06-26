Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол

Команда будет играть в Первой лиге.

Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча)
Фото: pfcstal.com

Футбольный клуб "Сталь", который в прошлом сезоне играл в Украинской премьер-лиге и занял последнее, двенадцатое место, сменил название на "Феникс" и переехал из Каменского в Бучу, пригород Киева.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

"УПЛ получила обращение ФК «Феникс» (Буча) - правопреемника ФК «Сталь» (Каменское), которым клуб выразил готовность принять участие в соревнованиях УПЛ в сезоне 2018/19 [в связи с отказом "Полтавы"], однако ФФУ не подтвердила успешного прохождения аттестации этим клубом", - говорится в сообщении.

Таким образом, "Феникс" будет играть в Первой лиге.

ФК "Сталь" вел свою историю с 1926 года, когда в Каменском была организована на постоянной основе команда "Металлист". В 1936 году Каменское было переименовано в Днепродзержинск, а "Сталь" дебютировала на всесоюзной арене, став участников первого розыгрыша Кубка СССР.

Вскоре после Второй мировой войны команду переименовали в "Металлург". В 1998 году команда вновь сменила название, вернув себе историческое имя "Сталь", а в сезоне 2015/16 она дебютировала в Украинской премьер-лиге.


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