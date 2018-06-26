"Заря" - "Мариуполь" - 1:1: Проба сил на "Торпедо"

ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ - 1:1 (0:1)

Голы: Чоботенко, 30 (0:1). Громов, 85 (1:1).

«Заря» (Луганск): 1-й тайм - Чуваев, Каменюка, Чечер (Литвин, 31), Сваток, Тымчик, Шалфеев, Харатин, Гордиенко, Караваев, Лунев, Арвеладзе.

Запорожье. Стадион "Торпедо". "Заря" - "Мариуполь" - 1:1. 85-я минута. Артем ГРОМОВ сравнивает счет. Фото: zarya-lugansk.com

2-й тайм - Махарадзе, Чеберко, Эль Буаззати, В. Вернидуб, Опанасенко, Прийма, Силас, Хомченовский, Кочергин, Кабаев, Громов.

«Мариуполь»: 1-й тайм - Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Дава, 19), Демери, Белый, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Бугай, Вакула.

2-й тайм - Гальчук, Демери (Савин, 58), Кирюханцев (Белоконь, 58), Яворский, Дава, Игнатенко (Шинкаренко, 58), Белый, Мишнев (Мурза, 66), Полегенько, Чурко, Бугай.

Участники предстоящего розыгрыша Лиги Европы сошлись вчера в контрольном матче в Запорожье - и для «Зари» с «Мариуполем», лишь недавно вышедших из отпуска, встреча оказалась весьма полезной. Тренеры имели возможность оценить готовность подопечных и проверить в деле новичков, которых у более опытной «Зари» было достаточно.

В составе луганчан дебютировали голкипер Заури Махарадзе из «Олимпика» и Леван Арвеладзе из «Десны», а также вернувшиеся в команду после выступлений в других клубах Никита Каменюка (из «Вереса»), Виталий Вернидуб (из азербайджанской «Габалы») и Дмитрий Хомченовский (он выступал в испанской «Понферрадине», польской «Ягеллонии» и роSSийском «Урале»).

У «Мариуполя» было также несколько новичков, среди которых Павел Полегенько из «Звезды» и Сергей Чоботенко из молодежной команды «Шахтера». Ему-то и удалось открыть счет: на исходе получаса игры Горбунов навесил со штрафного - и Чоботенко в упор пробил по цели.

После перерыва наставники обеих команд произвели большое количество замен, однако на характере игры это не отразилось. Хозяева выглядели предпочтительнее, что позволило восстановить равновесие. Под занавес Артем Громов получил пас Силаса, обыграл защитника и нанес точный удар…