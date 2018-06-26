Салах извинился перед болельщиками сборной Египта. Футбол
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками национальной команды за неудачное выступление на чемпионате мира. При этом футболист выразил желание выступить на следующем ЧМ в Катаре, таким образом опровергнув слухи о возможном завершении карьеры в сборной.
Напомним, что египтяне проиграли все три своих матча на мундиале и заняли четвертое место в группе A, а Салах стал автором двух забитых голов своей команды.
«Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам. Я просто хочу сказать, что Египет попал на чемпионат мира впервые за последние 28 лет, некоторым игрокам недоставало опыта. Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году», – цитирует Салаха The Iindependent.
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