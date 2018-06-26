Минская "пристрелка" к чемпионату Европы

Участие в крупных международных стартах настоящим мастерам всегда идут на пользу.

Поэтому приятно отметить, что в последнее время возможность украинских атлетов проверить свои силы и способности в соперничестве с достойными конкурентами стала возможной, так сказать, не только для избранных. Благо, в Европе возросло количество интересных и оригинальных соревнований.

Воскресенье. Минск. Сборная Украины - победитель смешанной эстафеты 4х400м. Фото: tut.by

Одно из таковых в минувший уик-энд состоялось в Минске. В так называемой матчевой встрече сильнейшего определяли сборные Белоруссии, Украины, стран Балкан и стран Балтики. Что интересно, баталии проходили на реконструированном стадионе «Динамо», который в 2019 году станет ареной церемонии открытия и закрытия Европейских игр , а также как раз легкоатлетического турнира в их программе

В каждой команде, особенно в составе хозяев турнира, собралось немало маститых исполнителей, и Украина не стала исключением. В большинстве дисциплин нашу страну представляли ведущие мастера, которые имеют выполненные квалификационные нормативы к чемпионату Европы, запланированному на 7-12 августа в Берлине. Соответственно, именно они становились победителями и призерами, показывая при этом неплохие результаты. В частности, можно отметить триумф Сергея Смелика на 200-метровке (20,81) и личный рекорд Евгения Гуцола на 800-метровке (1.47,69). «Сезон-бест» на 100-метровке выдала Кристина Стуй, и хотя ее время (11,30) по нынешним меркам впечатляет не сильно, порадовало, что она оставила за спиной достаточно сильную бегунью из Болгарии Ивет Лалову.

Весьма интригующей получилась смешанная эстафета 4х400 - забавное ноу-хау, зарабатывающее в Европе все большую популярность. После трех этапов Катерина Климюк, Анастасия Брызгина и Даниил Даниленко обеспечили Украине уверенную вторую позицию, однако с таким раскладом не был согласен Виталий Бутрым. 300 метров он, что называется, отсиживался за спиной основного конкурента, а вот на финишной прямой стремительно вырвался вперед и пересек черту с приличным отрывом. Многочисленные зрители оценили такую тактику и напор украинца заслуженными аплодисментами.

Среди остальных представителей нашей страны выделить особо некого. Ведь, даже пробиваясь в число призеров, своими нынешними результатами они не порадовали. Те оказывались весьма далекими от показателей, которые регулярно выдают сегодня сильнейшие атлеты из разных стран континента. И если подобное случится и на чемпионате Европы в Берлине, то там о медалях однозначно даже мечтать не придется. Неужели опять будем уповать на высотников: мол, Бондаренко и Левченко, спасайте?! Но ведь нынешние возможности Богдана покрыты сомнительным мраком, а, безусловно, поразительно талантливой Юлии пока всего-то 20 годков. И на зимнем чемпионате мира этот факт отразился крайне негативно…

Ну, а в Минске в итоге победу заслуженную одержала сборная Белоруссии. Украинцы же набрали одинаковое количество очков с балканцами, но за счет большего количества побед в отдельных дисциплинах заняли второе общекомандное место.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

МИНСК. Международный матч Белоруссия - Балканы - Балтия - Украина. Мужчины. 200 м (+0,1). 1. СМЕЛИК (Украина) - 20,81. 2. Дорогокупец - 21,05. 3. Линник (оба - Белоруссия) - 21,22… 6. ИБРАГИМОВ (Украина) - 21,31. 800 м. 1. ГУЦОЛ (Украина) - 1.47,69. 2. Трофин (Румыния) - 1.48,45. 3. Хайдари (Косово) - 1.49,22. 4. МИРОНЕЦ (Украина) - 1.49,88. 3000 м. 1. Бертасюс (Литва) - 8.18,99. 2. КЫЦ (Украина) - 8.20,82. 3. Бошняк (Хорватия) - 8.21,39… 6. ГРАБОВСКИЙ (Украина) - 8.25,83. Высота. 1. Недосеков - 2.30. 2. Скобейко (оба - Белоруссия) - 2.23. 3. Глебаускас (Литва) - 2.20… 5. ЛОНСКИЙ - 2.15… 7. ДЕМЬЯНЮК - 2.10. Длина. 1. МАЗУР (Украина) - 7.74. 2. Стайку (Румыния) - 7.62. 3. Мисанс (Латвия) - 7.59… 6. НИКИФОРОВ (Украина) - 7.42. Копье. 1. Мардаре (Молдавия) - 81.71. 2. Новак (Румыния) - 81.46. 3. Изотов (Белоруссия) - 78.20. 4. КУШНИРУК - 76.92… 6. КАЛЮШ (оба - Украина) - 72.21. Молот. 1. Борейша - 77.37. 2. Тихон (оба - Белоруссия) - 75.77. 3. Маргиев (Молдавия) - 75.14… 5. МЫСЛИВЧУК - 72.84. 6. РЕГЕДА (оба - Украина) - 72.12.

Женщины. 100 м (-0,3). 1. СТУЙ (Украина) - 11,30. 2. Лалова-Коллио (Болгария) - 11,30. 3. Букша (Латвия) - 11,43… 7. КАЧУР (Украина) - 11,98. 800 м. 1. Борисевич - 2.04,78. 2. Немогай (обе - Белоруссия) - 2.06,07. 3. ДЕМЬЯНЮК - 2.06,32… 6. ПИРОЖЕНКО (обе - Украина) - 2.07,64. 100 м с/б (+1,0). 1. Талай - 12,50. 2. Герман (обе - Белоруссия) -12,78. 3. ЧУБКОВЦОВА - 13,42. 4. РУЧКОВСКАЯ (обе - Украина) - 13,45. 3000 м с/пр. 1. Куделич (Белоруссия) - 9.47,92. 2. Коэн (Израиль) - 9.48,48. 3. Шабанова (Белоруссия) - 10.14,63… 5. ФЕДЧУК - 10.45,96… 7. ПЛЕМЯННИК (обе - Украина) - 11.23,47. Длина. 1. Мирончик-Иванова (Белоруссия) - 6.74. 2. БЕХ - 6.64. 3. ГРИШУТИНА (обе - Украина) - 6.56. Ядро. 1. Мавродиева (Болгария) - 18.41. 2. Дубицкая - 18.29. 3. Леонтюк (обе - Белоруссия) - 17.78. 4. КЛОЧКО - 16.65… 7. МАРУСЕНКО (обе - Украина) - 15.17. Копье. 1. Холодович (Белоруссия) - 64.54. 2. Ясюнайте (Литва) - 58.43. 3. Тугсуз (Турция) - 56.80. 4. ДЕРУН - 54.50… 6. ГАЦКО-ФЕДУСОВА (Украина) - 53.07.

Микст. Эстафета 4х400 м. 1. УКРАИНА (Климюк, А.Брызгина, Даниленко, Бутрим) - 3.17,05. 2. Балтия - 3.18,10. 3. Балканы - 3.22,71.

Командный зачет. 1. Белоруссия - 160 очков. 2. УКРАИНА - 138. 3. Балканы - 138. 4. Балтия - 92.