Минская "пристрелка" к чемпионату Европы

Участие в крупных международных стартах настоящим мастерам всегда идут на пользу.
Поэтому приятно отметить, что в последнее время возможность украинских атлетов проверить свои силы и способности в соперничестве с достойными конкурентами стала возможной, так сказать, не только для избранных. Благо, в Европе возросло количество интересных и оригинальных соревнований.
Воскресенье. Минск. Сборная Украины - победитель смешанной эстафеты 4х400м. Фото: tut.by
Одно из таковых в минувший уик-энд состоялось в Минске. В так называемой матчевой встрече сильнейшего определяли сборные Белоруссии, Украины, стран Балкан и стран Балтики. Что интересно, баталии проходили на реконструированном стадионе «Динамо», который в 2019 году станет ареной церемонии открытия и закрытия Европейских игр, а также как раз легкоатлетического турнира в их программе.
В каждой команде, особенно в составе хозяев турнира, собралось немало маститых исполнителей, и Украина не стала исключением. В большинстве дисциплин нашу страну представляли ведущие мастера, которые имеют выполненные квалификационные нормативы к чемпионату Европы, запланированному на 7-12 августа в Берлине. Соответственно, именно они становились победителями и призерами, показывая при этом неплохие результаты. В частности, можно отметить триумф Сергея Смелика на 200-метровке (20,81) и личный рекорд Евгения Гуцола на 800-метровке (1.47,69). «Сезон-бест» на 100-метровке выдала Кристина Стуй, и хотя ее время (11,30) по нынешним меркам впечатляет не сильно, порадовало, что она оставила за спиной достаточно сильную бегунью из Болгарии Ивет Лалову.
Весьма интригующей получилась смешанная эстафета 4х400 - забавное ноу-хау, зарабатывающее в Европе все большую популярность. После трех этапов Катерина Климюк, Анастасия Брызгина и Даниил Даниленко обеспечили Украине уверенную вторую позицию, однако с таким раскладом не был согласен Виталий Бутрым. 300 метров он, что называется, отсиживался за спиной основного конкурента, а вот на финишной прямой стремительно вырвался вперед и пересек черту с приличным отрывом. Многочисленные зрители оценили такую тактику и напор украинца заслуженными аплодисментами.
Среди остальных представителей нашей страны выделить особо некого. Ведь, даже пробиваясь в число призеров, своими нынешними результатами они не порадовали. Те оказывались весьма далекими от показателей, которые регулярно выдают сегодня сильнейшие атлеты из разных стран континента. И если подобное случится и на чемпионате Европы в Берлине, то там о медалях однозначно даже мечтать не придется. Неужели опять будем уповать на высотников: мол, Бондаренко и Левченко, спасайте?! Но ведь нынешние возможности Богдана покрыты сомнительным мраком, а, безусловно, поразительно талантливой Юлии пока всего-то 20 годков. И на зимнем чемпионате мира этот факт отразился крайне негативно…
Ну, а в Минске в итоге победу заслуженную одержала сборная Белоруссии. Украинцы же набрали одинаковое количество очков с балканцами, но за счет большего количества побед в отдельных дисциплинах заняли второе общекомандное место.
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