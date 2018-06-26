ФК Мариуполь провел спарринг с Зарей

Вчера в Запорожье на стадионе «Торпедо» «Мариуполь» провел спарринг с «Зарей». Начало матча прошло в примерно равной игре. Постепенно инициативой завладели приазовцы. Опасно пробивали Мишнев и Бугай. На 30-й минуте подопечные Александра Бабича открыли счет. Горбунов навесил со штрафного и Чоботенко (находится в команде на просмотре) головой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме составы команд кардинально изменились. Небольшим преимуществом завладели хозяева, в составе которых появились опытные Вернидуб, Опанасенко, Громов, Хомченрвский. Приазовцы в свою очередь старались отвечать острыми контратаками с участием Мишнева, Полегенько, Бугая и Чурко.

На 85-й минуте «Заря» сравняла счет. Громов ворвался в штрафную и пробил мимо Гальчука.

«Заря» - «Мариуполь» - 1:1

Голы: Чоботенко, 30 (0:1). Громов, 85 (1:1).

«Заря»: Чуваев, Каменюка, Чечер (Литвин, 31), Сваток, Тымчик, Шалфеев, Харатин, Гордиенко, Караваев, Лунев, Арвеладзе

2-й тайм: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Блазатти, Опанасенко, Прийма, Силас, Хомченовский, Кочергин, Кабаев, Громов

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Дава, 19), Демири, Белый, Мишнев, Игнатенко, Горбунов, Бугай, Вакула

2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев (Белоконь, 56), Дава, Яворский, Демири (Савин, 56), Игнатенко (Шинкаренко, 56), Белый, Мишнев (Мурза, 66), Чурко, Бугай, Полегенько


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


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