Тренер Дании: Мы уверены, что выйдем из группы

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде пообщался с представителями СМИ перед заключительным матчем группового этапа ЧМ с командой Франции.

"Мы уверены, что выйдем из группы. Давно работаем, чтобы прийти к этому результату. Мы набрали четыре очка в двух предыдущих встречах, но должны были набрать все шесть.

Знаю, что одного очка нам будет достаточно для квалификации, но ничьей довольствоваться нельзя, нужно заставить игроков поверить в возможность победы, иначе они будут пассивными. Поэтому мы можем изменить схему игры, мы не можем оставлять столько свободного места, сколько в матче с австралийцами. Французы очень хорошо играют на контратаках, так что мы должны усилить защиту.