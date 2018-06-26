Тренер Дании: Мы уверены, что выйдем из группы

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде пообщался с представителями СМИ перед заключительным матчем группового этапа ЧМ с командой Франции.

"Мы уверены, что выйдем из группы. Давно работаем, чтобы прийти к этому результату. Мы набрали четыре очка в двух предыдущих встречах, но должны были набрать все шесть.

Знаю, что одного очка нам будет достаточно для квалификации, но ничьей довольствоваться нельзя, нужно заставить игроков поверить в возможность победы, иначе они будут пассивными. Поэтому мы можем изменить схему игры, мы не можем оставлять столько свободного места, сколько в матче с австралийцами. Французы очень хорошо играют на контратаках, так что мы должны усилить защиту.

У Франции сборная с огромным количеством индивидуально сильных игроков. То, что делает на поле Погба, нельзя сравнивать с чем-то еще в Европе. Антуан Гризманн является великолепным игроком. Индивидуально и командно французы очень сильны. Предыдущие турниры доказали, что такие фавориты, как Бразилия, Германия, Франция, прибавляли по ходу. Небольшим странам сложно соперничать с ними на таком уровне", - сказал наставник Дании на предматчевой пресс-конференции.


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