ЧМ-2018: Саудовская Аравия вырывает победу у Египта и финиширует третьей в группе А. Футбол

Эффектный гол Мохаммеда Салаха на 22-й минуте встречи не помог сборной Египта добыть первую победу на чемпионате мира по футболу. Египтяне покидают турнир с полным "бубликом", а Саудовская Аравия становится третьей в группе А.

К слову, спустя 2 минуты Салах не использовал чистый выход 1 в 1. Забей лидер атак Египта и вопрос о победителе в матче, возможно, был бы снят. Игроки Саудовской Аравии владели территориальным преимуществом и еще до перерыва заработали два пенальти. Этот матч стал первым на турнире, в котором судья поставил две "точки". С ударом Фахада 45-летний вратарь Египта Аль-Хадари справился, а помешать отличиться Аль-Фараджу не смог.

Второй тайм вышел спокойнее и лишь под его занавес команды вспомнили, что еще не выигрывали. Шансы были у обеих сторон, но везучим оказался лишь Аль-Доссари, который попал под дальнюю штангу с очень острого угла. Обе команды едут домой, но, само собой, в разном настроении.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа A.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 22 (0:1); Аль-Фарадж, 45 (пенальти) (1:1); Аль-Доссари, 95 (2:1)

"сб. Саудовской Аравии": Аль-Мосайлем; Аль-Бурайк; Хавсави У.; Хавсави М.; Аль-Шахрани; Отайф; Бахебри (Асири М., 65); Аль-Фарадж; Аль-Мугахви; Аль-Доссари; Аль-Муваллад Ф. (Аль-Шехри, 79)

"сб. Египта": Хадари; Хегази; Абдел-Сафей; Габр; Эльнени; Саид А. (Варда, 45); Фатхи А.; Хамед; Хассан (Трезеге) (Кахраба, 81); Салах; Мохсен (Собхи, 64)

Предупреждения: - Габр, 45; Фатхи А., 86




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги ЕвропыОпределился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера. ФутболФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера. Футбол
Карлос Кейруш: Иран должен был побеждать Португалию. ФутболКарлос Кейруш: Иран должен был побеждать Португалию. Футбол
ЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-оффЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-офф
ЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое местоЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое место
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. ФутболЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Футбол
Пекерман: показали красивый и креативный футболПекерман: показали красивый и креативный футбол
ЧМ-2018: Колумбия разгромно отправляет Польшу домой. ФутболЧМ-2018: Колумбия разгромно отправляет Польшу домой. Футбол
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Салах полностью оправился после травмы плеча. ФутболСалах полностью оправился после травмы плеча. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости