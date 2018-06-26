ЧМ-2018: Саудовская Аравия вырывает победу у Египта и финиширует третьей в группе А. Футбол

Эффектный гол Мохаммеда Салаха на 22-й минуте встречи не помог сборной Египта добыть первую победу на чемпионате мира по футболу. Египтяне покидают турнир с полным "бубликом", а Саудовская Аравия становится третьей в группе А.

К слову, спустя 2 минуты Салах не использовал чистый выход 1 в 1. Забей лидер атак Египта и вопрос о победителе в матче, возможно, был бы снят. Игроки Саудовской Аравии владели территориальным преимуществом и еще до перерыва заработали два пенальти. Этот матч стал первым на турнире, в котором судья поставил две "точки". С ударом Фахада 45-летний вратарь Египта Аль-Хадари справился, а помешать отличиться Аль-Фараджу не смог.

Второй тайм вышел спокойнее и лишь под его занавес команды вспомнили, что еще не выигрывали. Шансы были у обеих сторон, но везучим оказался лишь Аль-Доссари, который попал под дальнюю штангу с очень острого угла. Обе команды едут домой, но, само собой, в разном настроении.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа A.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1 (1:1)



Голы: Салах, 22 (0:1); Аль-Фарадж, 45 (пенальти) (1:1); Аль-Доссари, 95 (2:1)



"сб. Саудовской Аравии": Аль-Мосайлем; Аль-Бурайк; Хавсави У.; Хавсави М.; Аль-Шахрани; Отайф; Бахебри (Асири М., 65); Аль-Фарадж; Аль-Мугахви; Аль-Доссари; Аль-Муваллад Ф. (Аль-Шехри, 79)



"сб. Египта": Хадари; Хегази; Абдел-Сафей; Габр; Эльнени; Саид А. (Варда, 45); Фатхи А.; Хамед; Хассан (Трезеге) (Кахраба, 81); Салах; Мохсен (Собхи, 64)



Предупреждения: - Габр, 45; Фатхи А., 86