ЧМ-2018: Уругвай с разгромом отобрал у сборной РоSSии первое место

Сборные Уругвая и РоSSии в очном поединке группы A определяли, кому из них финишировать первой. В обеих командах были изменения - Оскар Табарес не мог рассчитывать на травмированного защитника Хименеса, а Станислав Черчесов по разным причинам решил поберечь Жиркова, Фернандеса и Головина. Эти потери оказались более весомыми.

Уругвай смог отличиться уже на 10-й минуте - "обрезка" Кутепова на своей половине поля привела к фолу Газинского на Бентанкуре и опасному штрафному. Суарес основательно готовился пробивать стандарт и угодил аккурат в правый угол без шансов для Акинфеева. 1:0 - этой 2-й гол "Эль Пистолеро" на турнире и 7-й во всех ЧМ.

Черышев попытался моментально потревожить проводящего 100-й поединок за сборную Муслеру неприятным ударом со средней дистанции, но вскоре стал своего рода антигероем. После углового уругвайцев и выноса Дзюбы Ласкальт пробил на подборе, мяч попал в ногу Черышеву и оказался в левом углу ворот Акинфеева. 2:0 - шла 23-я минута.

А вскоре для команды Черчесова все стало совсем печально. Смольников за десяток минут получил на правом фланге два предупреждения и покинул поле. В итоге пришлось убирать Черышева и выпускать Фернандеса.

Во втором тайме Уругвай прогнозируемо сбавил обороты и решил приберечь силы перед 1/8 финала. РоSSийская сборная пыталась возродить интригу, но моментов для этого практически не возникало. Разве что Дзюба запрессинговал вратаря, а после перехвата получил передачу от Зобнина, но форварду не хватило техники, чтобы уложить мяч в левый угол из удобной позиции.

Точка в матче была поставлена на 90-й минуте. Годин выиграл борьбу в воздухе на угловом, пробил головой в упор, Акинфеев успел парировать, но прямо на Кавани. Так звездный форвард ПСЖ наконец-то открыл счет своим голам на мундиале.

3:0 - Уругвай уверенно занимает первое место, сборная РоSSии финиширует в группе следом. Теперь эти команды будут следить за матчами Португалии с Испанией, чтобы узнать своих соперников по 1/8 финала.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа A.

Уругвай - РоSSия 3:0 (2:0)

Голы: Суарес, 10 (1:0); Черышев, 23 (автогол) (2:0); Кавани, 90 (3:0)

Уругвай: Муслера; Годин; Касерес; Коатес; Торрейра; Нандес (Кристиан Родригес, 73); Бентанкур (Де Арраскаэта, 63); Лаксальт; Кавани (Макси Гомес, 93); Весино; Суарес

РоSSия: Акинфеев; Смольников (до 36); Кутепов; Кудряшов; Игнашевич; Зобнин; Миранчук Ал. (Смолов, 60); Самедов; Газинский (Кузяев, 46); Черышев (Марио Фернандес, 38); Дзюба

Предупреждения: Бентанкур, 59 - Газинский, 9; Смольников, 27, 36
Удаления: - Смольников, 36 (второе предупреждение)

фото - FIFA


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