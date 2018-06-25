Для Джефферсона Фарфана чемпионат мира завершен

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан сообщил, что не сможет принять участия в заключительном матче группового этапа ЧМ с Австралией. Нападающий не успел восстановиться после полученной на тренировке черепно-мозговой травмы.

«Привет всем. Спасибо большое за вашу поддержку. Было очень тяжело в тот момент, который случился в субботу. Слава богу, что я сейчас в стабильном состоянии и нахожусь рядом с семьей.

Хочется быть с товарищами по команде во время последней игры, но это невозможно. Я могу поддержать сборную только из больницы. Команда, я уверен, что ты порадуешь нас!» — написал Фарфан в своем «инстаграме».

Напомним, что по итогам двух стартовых матчей ЧМ-2018 сборная Перу не смогла набрать очки и потеряла шансы на попадание в плей-офф турнира.