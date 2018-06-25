Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Болельщик не пережил разгромного поражения Аргентины от Хорватии (0:3)
Дину Алекс, индийский болельщик сборной Аргентины и персонально - Лионеля Месси, после поражения аргентинцев от хорватов (0:3) оставил предсмертную записку и пропал без вести, сообщало Times of India.
"В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть", - сказано в записке.
Позже Алекс был найден мертвым в реке Миначил (штат Керала, Индия).
"Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет", – рассказал отец умершего поклонника.
Напомним, "Альбиселесте" не сумели одержать победу ни в одной из двух игр в своей группе, однако еще имеют не плохие шансы выйти в плей-офф Мундиаля.
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