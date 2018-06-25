Сегодня поступают в продажу билеты на бой Усик – Гассиев

Поединок состоится в Москве 21 июля

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Стала известна цена билетов на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев, сообщает boxing-mma.com

Купить билет на финал WBSS можно по цене от 2 тыс. до 150 тыс. руб. (по нынешнему курсу – от 830 до 62 тыс. грв).

Билет поступят в продажу 25 июня.

Напомним, 18 июня было принято решение провести бой между Усиком и Гассиевым в Москве 21 июля.

Отметим, трансляцию этого боя в прямом эфире будет вести телеканал "Интер".