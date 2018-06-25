Сегодня поступают в продажу билеты на бой Усик – Гассиев

Поединок состоится в Москве 21 июля

Фото: http://isport.ua

Стала известна цена билетов на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев, сообщает boxing-mma.com

Купить билет на финал WBSS можно по цене от 2 тыс. до 150 тыс. руб. (по нынешнему курсу – от 830 до 62 тыс. грв).

Билет поступят в продажу 25 июня.

Напомним, 18 июня было принято решение провести бой между Усиком и Гассиевым в Москве 21 июля.

Отметим, трансляцию этого боя в прямом эфире будет вести телеканал "Интер".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
ЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. ФутболЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. Футбол
Кличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мамаКличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама
Блок рекламы


Похожие новости
Де Лаурентис: Сегодня это 35 миллионов, а в понедельник будет 40. ФутболДе Лаурентис: Сегодня это 35 миллионов, а в понедельник будет 40. Футбол
Звездный Раванелли сегодня станет вторым итальянским тренером в Украине. ФутболЗвездный Раванелли сегодня станет вторым итальянским тренером в Украине. Футбол
Усик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИУсик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИ
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Усик высказался относительно возможной отмены боя с Гассиевым (видео)Усик высказался относительно возможной отмены боя с Гассиевым (видео)
Усик готов боксировать с Гассиевым хоть в АнтарктидеУсик готов боксировать с Гассиевым хоть в Антарктиде
Гассиев отказался от боя с Усиком, - СМИГассиев отказался от боя с Усиком, - СМИ
"Карпаты" подтвердили продажу форварда"Карпаты" подтвердили продажу форварда
Белью рассчитывает на бой с победителем встречи Усик - ГассиевБелью рассчитывает на бой с победителем встречи Усик - Гассиев
В Москве прошли "непростые" переговоры по организации боя Усик-ГассиевВ Москве прошли "непростые" переговоры по организации боя Усик-Гассиев
Последние новости
Подгружаем последние новости