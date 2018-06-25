Промоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видео

Чемпион WBC в весе свыше 90,7 кг американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) недоволен затянувшимися переговорами по поводу боя за звание лучшего бойца дивизиона с британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF, WBO. По мнению Уайлдера, промоутер Джошуа Эдди Херн делает всё для того, чтобы сорвать бой за звание абсолютного чемпиона.

Херн не остался в долгу, ответив американцу той же монетой: "Говорить можно всё, что угодно, но против фактов не попрёшь. Итак, сперва мы предложили бой стороне Уайлдера, но они не ответили. Затем они предложили нам бой в США за гонорар в размере $50 миллионов. Мы попросили прислать контракт, но нам отказали. Мы сделали им контр-предложение. Они думали над ним четыре недели, затем якобы согласились и попросили контракт. Мы выслали. И если они были бы реально заинтересованы в поединке, то просто подписали бы бумаги".

"Я не знаю наверняка, что происходит в команде Уайлдера. Возможно, он действительно хочет боя, но его водят за нос. Допускаю, что он получает искажённую информацию о переговорах. Но всё на самом деле гораздо проще, чем он думает. Контракт на бой у его команды — там чётко прописаны все условия сделки", — цитирует Херна Sky Sports.

Херн напоминает Уайлдеру, что решение нужно принять побыстрее, ведь на них оказывает давление Всемирная боксёрская ассоциация (WBA), требуя от Джошуа боя с обязательным претендентом Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) из РФ : "Уже целую неделю команда Уайлдера занимается вычиткой контракта. Не забывайте, нам регулярно приходится отвечать на звонки из WBA. А нам даже нечего им ответить, ведь от Дионтэя ничего нет. Ведь Дионтэй сильно занят — он забрасывает в соцсети какие-то дебильные видео".

"И как после всего этого мне верить в серьёзность намерений Уайлдера и его команды? — задаётся вопросом Херн. — Вот и я считаю, что никак. А факты говорят о том, что Дионтэй и его люди не хотят на самом деле этого боя".