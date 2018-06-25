Нисино Акира: надеюсь, этот результат приведет нас к успеху

Главный тренер сборной Японии Нисино Акира после поединка с сенегальцами (2:2) очень рассчитывает на выход в плей-офф чемпионата мира-2018.

"Это был тяжелый матч и мы знали, что так и будет, - приводит слова Акиры официальный сайт ФИФА. - Понимали, что Сенегал - это не та команда, против которой может быть легко. Но даже после пропущенных мячей, моя команда была спокойна и настроена позитивно. Мы здорово атаковали и играли в хорошем ритме. Замены сработали отлично. Надеюсь, что этот результат приведет нас к успеху в следующем матче".

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

"сб. Японии" - "сб. Сенегала" 2:2 (1:1)



Голы: Мане, 11 (0:1); Инуи, 34 (1:1); Ваге, 71 (1:2); Хонда, 78 (2:2)



