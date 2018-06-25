Ковнацки: хотелось сыграть на чемпионате мира совсем по-другому

Нападающий клуба "Сампдории" и сборной Польши Давид Ковнацки выразил разочарование результатом в матче с командой Колумбии (0:3).

"Мы подвели не только своих болельщиков, но и самих себя, сказал Ковнацки интервью FIFA TV. - Нам хотелось сыграть на чемпионате мира совсем по-другому, но вместо этого остались без шансов квалифицироваться в плей-офф уже после второй игры. Это очень болезненно".

Напомним, что сборная Колумбии теперь готовится к решающему поединку против Сенегала - все в их руках. А вот Левандовски и его партнеры проведут матч престижа с Японией, после чего поедут домой. Похоже, польской сборной надо строить новую команду, ориентированную на более молодое поколение...

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

Польша - Колумбия 0:3 (0:1)



Голы: Мина, 40 (0:1); Фалькао, 70 (0:2); Куадрадо, 75 (0:3)



