АТР: Надаль сместил Федерера с пьедестала

Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, который опубликован на официальном сайте организации. Отметим, что Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.

Лучший из украинских теннисистов Александр Долгополов поднялся с 64 на 63-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP от 25 июня:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков,

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720,

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080,

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5060,

6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4780,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635,

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110,

10 (10). Джон Изнер (США) - 3070.