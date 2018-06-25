АТР: Надаль сместил Федерера с пьедестала
Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, который опубликован на официальном сайте организации. Отметим, что Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.
Лучший из украинских теннисистов Александр Долгополов поднялся с 64 на 63-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP от 25 июня:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720,
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080,
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5060,
6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4780,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) - 3070.
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Спорт
25.06.2018 11:25