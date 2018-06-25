АТР: Надаль сместил Федерера с пьедестала

Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, который опубликован на официальном сайте организации. Отметим, что Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.

Лучший из украинских теннисистов Александр Долгополов поднялся с 64 на 63-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP от 25 июня:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720,
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080,
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5060,
6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4780,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) - 3070.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
ЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. ФутболЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. Футбол
Кличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мамаКличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама
Блок рекламы


Похожие новости
Рафаэль Надаль не выступит на турнире в ЛондонеРафаэль Надаль не выступит на турнире в Лондоне
Надаль может пропустить УимблдонНадаль может пропустить Уимблдон
Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл Ролан ГарросРафаэль Надаль в 11-й раз выиграл Ролан Гаррос
Надаль обыграл Дель Потро и сразится за 11-й титул Ролан ГарросНадаль обыграл Дель Потро и сразится за 11-й титул Ролан Гаррос
Надаль и Дель Потро выходят в полуфинал Ролан ГарросНадаль и Дель Потро выходят в полуфинал Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль возглавил рейтинг АТРРафаэль Надаль возглавил рейтинг АТР
Рафаэль Надаль выиграл первый титул в сезонеРафаэль Надаль выиграл первый титул в сезоне
Рейтинг АТР: Надаль сохраняет лидерствоРейтинг АТР: Надаль сохраняет лидерство
Чемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедесталаЧемпионат Европы (U-21): На вершине европейского пьедестала
Надаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами ИспанииНадаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании
Последние новости
Подгружаем последние новости