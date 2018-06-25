ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Футбол

Уругвай, РоSSия, Франция, Хорватия, Англия и Бельгия уже в 1/8 финала

ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф
Фото: tlt.ru

На Чемпионате мира по футболу в РоSSии завершился второй тур группового этапа и сыграно уже ровно половина из запланированного количества игр: 32 из 64.

В 1/8 финала досрочно вышли шесть сборных: Уругвай и РоSSия (Группа А), Франция (Группа С), Хорватия (Группа D), Англия и Бельгия (Группа G).

Ни одна из команд пока не гарантировала себе первое место.

Третий тур точно станет последним матчем на турнире для сборных Египта, Саудовской Аравии, Марокко, Перу, Коста-Рики, Туниса, Панамы и Польши, которые потеряли шансы на выход из группы.

По-прежнему ведут борьбу за выход в плей-офф: Испания, Иран и Португалия (Группа В), Дания и Австралия (Группа С), Нигерия, Исландия и Аргентина (Группа D), Бразилия, Швейцария и Сербия (Группа Е), Мексика, Германия и Швеция (Группа F), Япония, Сенегал и Колумбия (Группа Н).

Сегодня состоятся заключительные матчи в Группах А и В.

В 17-00 пройдут матчи Уругвай - РоSSия и Саудовская Аравия – Египет.

В 21-00 - Иран - Португалия и Испания – Марокко.

1/8 чемпионата мира начнется 30 июня.

Финал турнира состоится в Москве 15 июля.


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