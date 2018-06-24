Стаховский выиграл "челленджер" в Великобритании

Украинец вернется в топ-110 мирового рейтинга.

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский в воскресенье стал победителем "челленджера" в британском городе Илкли, выиграв в финале у немца Оскара Отте со счетом 6:4, 6:4.

Фото: twitter.com/Ilkleytennis

Это седьмой титул на "челленджерах" для Стаховского и первый с августа прошлого года, когда он стал победителем турнира в Словении, отмечает "Большой теннис Украины".

Для победы в финале украинцу потребовался 1 час и 18 минут. В стартовой партии Стаховский повел с брейком, но затем в упорной борьбе проиграл свою подачу. Позднее Стаховский реализовал скрытый сетбол и успешно подал на сет. Во второй партии у соперника уже не было шансов на брейк, а украинец использовал второй брейкпоинт в партии (скрытый матчбол), после чего довел встречу до победы на своей подаче.

Титул в Илкли позволит Сергею Стаховскому улучшить свое положение в рейтинге и подняться в топ-110. На этой неделе наш теннисист был сильнее Лиама Броди, Кевина Кинга, Джордана Томпсона и Майкла Ммо.