Набрав по три очка в первом туре, наши сегодняшние соперники возлагали большие надежды на очную встречу, победа в которой могла обеспечить одной из команд место в плей-офф. Отчего игра получилась интенсивной и бескомпромиссной.

Сенегал сделал ставку на традиционные для себя атлетизм, прессинг и длинные передачи, когда японцы понадеялись на технику и контроль мяча. Задумка африканцев сработала - Ваге подал слева на дальнюю штангу, где Харагучи буквально скинул мяч на Сабали. С первым ударом Кавашима справился, но отбил "круглого" прямо перед собой. Этим подарком и воспользовался Мане.

Азиаты долго и безуспешно перекатывали мяч на своей половине поля, пока ближе к перерыву не попробовали отыграться в стиле соперника. И это получилось: Нагатомо, откликнувшись на великолепную передачу со своей половины поля, вбежал в штрафную по её левому краю, расправился с несколькими защитниками и скинул мяч под удар Инуи. Хавбек "Бетиса" пробил точно под дальнюю штангу.

Второй тайм подарил нам не менее интригующий футбол с равными шансами на успех. А Япония и Сенегал снова обменялись голами.

Львы Теранги во второй раз вышли вперёд, "включив Бразилию ". Это Мане классной передачей нашёл на левой краю штрафной Сабали, а тот прострелил вдоль лицевой линии. Ньянг М`Байе не пожадничал, продлил на Ваге, который и расстрелял Кавашиму.

Однако кипер африканцев НДиай помог Японии уйти от поражения. Пытаясь снять мяч с головы Нагатомо, он вышел из ворот и потерял позицию. Инуи сразу же вернул "круглого" во вратарскую, где Хонде оставалось лишь переправить снаряд в сетку.

2:2 - команды не воспользовались возможностью сделать серьёзную заявку на 1/8 финала. В группе H ещё всё впереди.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

"сб. Японии" - "сб. Сенегала" 2:2 (1:1)



Голы: Мане, 11 (0:1); Инуи, 34 (1:1); Ваге, 71 (1:2); Хонда, 78 (2:2)



"сб. Японии": Кавашима; Йосида; Нагатомо; Сакаи Х.; Сёдзи; Инуи (Усами, 87); Кагава (Хонда, 72); Шибасаки; Хасебе; Харагучи (Окадзаки, 75); Осако



"сб. Сенегала": НДиай Х.; Ваге; Сабали; Сане С.; Кулибали К.; Сарр; Мане; Гейе; НДиайе Папа (Ндойе Ш., 81); Н`Диайе А. (Куяте, 65); Ньянг М`Байе (Диуф М.Б., 86)



Предупреждения: Инуи, 68; Хасебе, 90 - Ньянг М`Байе, 58; Сабали, 90; Ндойе Ш., 90