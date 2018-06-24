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2018-06-24
Хэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачете
Льюис Хэмилтон одержал довольно уверенную победу в возрожденном Гран-при Франции. Стартовав с первого места, он сохранил лидерство до самого финиша.
Реальной конкуренции ему не смог составить ни партнер по команде Валттери Боттас, ни главный оппонент в общем зачете Себастьян Феттель. Два этих гонщика столкнулись уже на первом круге и финишировали вне подиума. Таким образом, Хэмилтон вернул себе первое место в чемпионате пилотов.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,090 3. Кими Райкконен (Ferrari) +25,888 4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +34,736 5. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.01,935 6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.19,364 7. Валттери Боттас (Mercedes) +1.20,632 8. Карлос Сайнс (Renault) +1.27,184 9. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.31,989 10. Шарль Леклер (Sauber) +1.33,873
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